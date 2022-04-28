 

Маск будет закрывать Twitter по выходным, чтобы пользователи проводили больше времени с семьёй

28.04.2022, 17:51, Разное
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Владелец Twitter Илон Маск представил новую концепцию развития сервиса в 2022-2025 гг. Первые нововведения будут внедрены на платформе уже с 1 мая – пользователи не смогут размещать и читать публикации по субботам и воскресеньям. 

«Мы видим, что многие люди, особенно молодёжь, проводят большую часть времени в социальных сетях. Они почти не общаются в реальной жизни со своими сверстниками, Интернет заменил им нормальную человеческую коммуникацию. Я вижу свою миссию в восстановлении баланса, поэтому по выходным Twitter работать не будет», – заявил Маск. 

Как отметил предприниматель, для отдельных регионов будут введены дополнительные ограничения. Например, в США Twitter будет закрыт в День Благодарения и Рождество, а в Европе – на Пасху. По сообщениям СМИ, Маск по неофициальным каналам обратился к владельцам других социальных сетей с предложение присоединиться к кампании «Проведи выходные с семьей, а не с телефоном». 

Российские сервисы пока не планируют вводить какие-то ограничения для пользователей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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