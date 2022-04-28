В РФ разрешили провести «Бессмертный полк» в режиме онлайн

Не во всех регионах эпидемиологическая обстановка позволяет провести шествие «Бессмертного полка» в обычном формате, есть сложности и за рубежом. Этим территориям разрешили принять участие в акции онлайн, сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров.

«Главное для нас – это обеспечить безопасность наших граждан. В некоторых регионах еще не сняты ограничения из-за пандемии и проведение массовых мероприятий невозможно. Но есть другая причина. Сегодня в некоторых странах стало небезопасно открыто заявлять о своей позиции, демонстрировать свое уважение к памяти участников антинацистского сопротивления. О том, что есть вероятность выйти на улицы в Бессмертном полку заявили порядка 40 стран, однако мы видим, как быстро меняется обстановка, поэтому нет уверенности, что в этих странах ближе к праздничной дате не возникнут запреты. Но в любом случае шествие будет проведено, пусть и в онлайн-формате, и память о победителях нацизма сохранена для следующих поколений», – приводятся слова Макарова, в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Отмечу, что личные кабинеты участников прошлогоднего онлайн-шествия сохранены. Если вы не планируете вносить какие-либо правки – для того, чтобы герои снова прошли в онлайн-строю, достаточно подтвердить их участие в личном кабинете», – сообщила сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

Она также сообщила, что в самом личном кабинете появился ряд нововведений. Добавлена возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же данными, как герой пользователя – как потенциальных родственников – и отправить им сообщение. После одобрения заявки модератором в личном кабинете появится ссылка на прохождение ветерана в шествии. Кроме того, теперь можно добавить истории и воспоминания о своих героях, которые каждый сможет прочитать во время трансляции.

Ее можно будет посмотреть непосредственно в День Победы 9 мая, начиная с 10:00 по местному времени на странице онлайн-шествия 2022.polkrf.ru, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте – в сообществах «Бессмертного полка» – и в онлайн-кинотеатре Okko. Трансляция онлайн-шествия продлится сутки.

«Герои «Бессмертного полка» онлайн пройдут по Красной площади и в этом году карточка вашего ветерана будет подсвечиваться цветом, чтобы ее было удобнее увидеть в общем строю. Также при просмотре Бессмертного полка онлайн можно будет добавлять тематические стикеры, нажимать на каждую карточку героя и знакомиться с размещенными его родными историей», – поделилась руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.

К трансляции в онлайн-шествии будут допущены только заявки и истории, прошедшие модерацию.

Партнерами «Бессмертного полка» онлайн выступают VK, Сбер и СберМобайл, ВОД «Волонтеры Победы». Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая включительно на странице онлайн-шествия 2022.polkrf.ru. Прямой переход на нее возможен с главной страницы сайта Бессмертного полка РФ polkrf.ru и с сайта международного «Бессмертного полка» polk.press. Также заявку можно подать в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что США по рекомендации госдепартамента отменили проведение торжественной церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе, запретив также и акцию «Бессмертный полк».

Также Британия присоединилась к запрету проведения акции.

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