 

Wiesmann представила электрический кабриолет Project Thunderball

28.04.2022, 16:20, Разное
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Марка Wiesmann официально продемонстрирована электрический родстер под названием Project Thunderball.

Автомобиль оснащается одновременно двумя электромоторами, которые суммарно выдают 671 л.с. мощности. Новый родстер способен разогнаться до сотни за 2,9 секунд, а предельный запас хода достигает 500 километров. Автомобиль имеет настраиваемую подвеску и дифференциал повышенного трения. В салоне часть деталей выполнены из углепластика.

Вместе с тем автомобиль оснащается интеллектуальной системой торможения. Производитель пока не готов раскрывать стоимость и общий тираж выпускаемых электрических родстеров Project Thunderball.



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