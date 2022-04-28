Wiesmann представила электрический кабриолет Project Thunderball

Марка Wiesmann официально продемонстрирована электрический родстер под названием Project Thunderball.

Автомобиль оснащается одновременно двумя электромоторами, которые суммарно выдают 671 л.с. мощности. Новый родстер способен разогнаться до сотни за 2,9 секунд, а предельный запас хода достигает 500 километров. Автомобиль имеет настраиваемую подвеску и дифференциал повышенного трения. В салоне часть деталей выполнены из углепластика.

Вместе с тем автомобиль оснащается интеллектуальной системой торможения. Производитель пока не готов раскрывать стоимость и общий тираж выпускаемых электрических родстеров Project Thunderball.