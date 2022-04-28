 

В память о победе: Частицу Вечного огня доставят в Подмосковье

28.04.2022, 15:32, Разное
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Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы, а его цель – сделать так, чтобы как можно больше ветеранов получили частицу Вечного огня.

Так, 6 мая состоится автопробег по трем направлениям: Москва – Санкт-Петербург – Мурманск, Москва – Смоленск. В 9 часов утра у стен Кремля участники зажгут от Вечного огня лампы. Как передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, в тот же день в 13 часов колонна из автомобилей приедет в Можайск – до могилы советских воинов. Отмечается, что годом ранее в акции приняли участие примерно три тысячи волонтеров, а частицы Вечного огня прибыли в одиннадцать регионов России.



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