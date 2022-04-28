Турция решила взять на себя инициативу по урегулированию между Россией и Украиной

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о готовности Анкары взять на себя инициативу по урегулированию между Москвой и Киевом.

Эрдоган заявил, что Анкара готова стать «посредником на пути к миру», президент «выразил желание как можно скорее установить прочный мир в регионе, усилив импульс, сформировавшийся в ходе переговоров в Стамбуле», передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Турция «будет продолжать с решимостью и искренностью прилагать усилия по преодолению этого кризиса между двумя соседями и установлению мира».

Также Эрдоган заявил, что «посредничество Турции в обмене задержанных граждан РФ и США является не только признаком того значения, которое придает Анкара для установления мира, диалога и сотрудничества, но и значимым с точки зрения ее посреднической миссии», передает РИА «Новости».

«Указав на роль, которую играет Национальная разведывательная организация, президент Эрдоган сказал, что необходимо продолжать координацию и тесный диалог между разведывательными подразделениями. Он заявил, что это будет способствовать предотвращению гуманитарных трагедий в регионе и установлению стабильности», – сообщила канцелярия турецкого лидера.

Ранее Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция настроена «принципиально положительно», чтобы выступить одной из стран – гарантов безопасности Украины, сообщили в канцелярии турецкого президента.

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