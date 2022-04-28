 

Ярошенко: Мне не предлагали перевозить наркотики

28.04.2022, 15:22, Новости дня
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Российский летчик Константин Ярошенко на телеканале «Россия 24» рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для осмотра самолета.

«Мне не предлагали перевозить никакие наркотики. Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу, перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Позднее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил благодарность турецкому коллеге Тайипу Эрдогану за состоявшийся в Турции обмен. 

Американский президент Джо Байден заявлял, что Рид возвращается в страну из России. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила признательность Турции за то, что она позволила осуществить обмен пленными между Россией и США на ее территории.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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