В МЧС заявили об эвакуации людей в Ишиме из-за пожара в торговом центре
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В торговом центре города Ишим Тюменской области начался пожар, людей из здания успели эвакуировать, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Площадь пожара – 4,8 тыс. квадратных метров», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Сообщение о пожаре поступило в 15.47 (13.47 мск), в пресс-службе администрации города уточнили, что возгорание началось в торгово-выставочном центре «Гагаринский».
Огонь окружил помещение центра, горит крыша постройки.
В МЧС РФ уточнили, что людей успели эвакуировать до прибытия пожарных. Тушением пожара заняты 43 человека и 10 единиц техники.
Напомним, 21 апреля в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар. Развитию пожара способствовали пустотные деревянные перекрытия и сильный ветер.
Число погибших, по данным региональных властей, достигло 19 человек.
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