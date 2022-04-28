 

В МЧС заявили об эвакуации людей в Ишиме из-за пожара в торговом центре

28.04.2022, 15:22, Новости дня
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В торговом центре города Ишим Тюменской области начался пожар, людей из здания успели эвакуировать, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Площадь пожара – 4,8 тыс. квадратных метров», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило в 15.47 (13.47 мск), в пресс-службе администрации города уточнили, что возгорание началось в торгово-выставочном центре «Гагаринский».

Огонь окружил помещение центра, горит крыша постройки.

В МЧС РФ уточнили, что людей успели эвакуировать до прибытия пожарных. Тушением пожара заняты 43 человека и 10 единиц техники.

Напомним, 21 апреля в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар. Развитию пожара способствовали пустотные деревянные перекрытия и сильный ветер.

Число погибших, по данным региональных властей, достигло 19 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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