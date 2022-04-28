 

TK News – оружейные лоббисты выступают в американских СМИ под видом экспертов

28.04.2022, 15:15, Разное
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На фоне украинских событий ведущие СМИ в США постоянно обращаются к «военным экспертам», все призывы которых сводятся к одному: передавать Украине как можно больше вооружений. Как отмечает TK News, зрителям никогда не сообщают, что эти бывшие министры и отставные военные связаны коммерческими интересами с производителями оружия.

Пока идут военные действия, американские телезрители смотрят рекламу торговцев оружием, зачастую даже не догадываясь об этом, пишет TK News. По мнению авторов статьи, Мэтта Тайбби и Мэтта Орфалеа, в господствующих СМИ действует «джентльменское соглашение»: проплаченных лоббистов военно-промышленного комплекса называют экспертами или бывшими государственными служащими.

Так, CNN обращался за комментарием к бывшему директору ЦРУ, бывшему министру обороны США Леону Панетте. Тот не преминул потребовать отправки на Украину ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger — продукцию компании Raytheon. Однако CNN не уведомил свою аудиторию, что Панетта давно не на государственной службе: теперь он старший советник фирмы Beacon Global Strategies, одним из клиентов которой является Raytheon.

В консультативный совет Beacon Global Strategies входит адмирал Джеймс Ставридис. Он также выступал с призывами вооружать Украину в эфире CNN и MSNBC, где его представляли как бывшего Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, коим он действительно являлся до 2013 года.

Бывший министр внутренней безопасности США Джей Джонсон, призывавший к «большему участию» США в вооружённом конфликте на Украине, входит в совет директоров Lockheed Martin — крупнейшего в мире оборонного подрядчика, пишет TK News.

Lockheed Martin также является клиентом фирмы Уильяма Коэна, занимавшего пост министра обороны США с 1997 по 2001 год. В эфире CNN Коэн предлагал передать Украине как можно больше танков, систем ПВО, самолётов, беспилотников и другой военной техники, чтобы «перейти в наступление» и «убивать как можно больше».

Все эти и другие «военные эксперты» постоянно повторяют мантру: «Оружие! Оружие! Оружие!» — как будто пытаются «открыть волшебные сундуки с сокровищами», при этом их коммерческие связи всегда замалчиваются, говорится в статье.



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