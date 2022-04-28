Polestar 2 EV получил увеличенный реальный запас хода на электротяге

Шведский бренд Polestar существенно обновил электрическую модель лифтбэка Polestar 2.

Автомобиль имеет увеличенные колесные диски из алюминия, что существенно отразилось на весе кузова. Кроме того, запас хода электрического лифтбэка Polestar 2 теперь достигает 474 километров. Покупатели смогут приобрести электрокар с различными вариантами исполнения салона. Кроме того, модель получила съемные защитные шторки панорамной крыши.

Эксперты позиционируют новинку в качестве флагманской модели. Официальный дебют состоится уже к осени, тогда как первые продажи электрического лифтбэка Polestar 2 запланированы на третий квартал следующего года. Стоимость новинки будет объявлена перед запуском в продажу