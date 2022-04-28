 

Polestar 2 EV получил увеличенный реальный запас хода на электротяге

28.04.2022, 14:55, Разное
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Шведский бренд Polestar существенно обновил электрическую модель лифтбэка Polestar 2.

Автомобиль имеет увеличенные колесные диски из алюминия, что существенно отразилось на весе кузова. Кроме того, запас хода электрического лифтбэка Polestar 2 теперь достигает 474 километров. Покупатели смогут приобрести электрокар с различными вариантами исполнения салона. Кроме того, модель получила съемные защитные шторки панорамной крыши.

Эксперты позиционируют новинку в качестве флагманской модели. Официальный дебют состоится уже к осени, тогда как первые продажи электрического лифтбэка Polestar 2 запланированы на третий квартал следующего года. Стоимость новинки будет объявлена перед запуском в продажу



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