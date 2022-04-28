 

Mercedes-Benz представила мощный седан Mercedes-AMG C43 нового поколения

28.04.2022, 14:55, Разное
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Немецкий бренд Mercedes-Benz официально презентовал “заряженную” версию седана C-Class с кодовым индексом C43.

Автомобиль отличается от базовой версии улучшенной решеткой радиатора. Также производителем предусмотрена гибридная силовая установка. Новинка седана в целом напоминает оригинальную модель, однако здесь исключительно хромированное исполнение деталей кузова, которые теперь выполнены в черном цвете. Кроме того, в салоне применили руль с замшевой отделкой и более дорогие детали интерьера.

Под капотом установлена гибридная система с 2-литровым бензином двигателем на 402 л.с. мощности. Модель также получит версию с 3,9-литровым мотором на 390 л.с. мощности. Автомобиль обладает системой полного привода и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.



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