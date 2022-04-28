Путин отметил успехи Дегтярева на посту губернатора Хабаровского края

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым отметил его успехи на посту руководителя региона.

«У вас все получается – вижу по объективным цифрам, по показателям», – сказал Путин после того, как губернатор доложил главе государства о ходе развития края, проинформировал об основных экономических показателях, рассказал о реализации нацпроектов, ситуации в строительной отрасли, промышленности, информирует ТАСС.

Комментируя слова Дегтярева о росте доходов населения, сокращении безработицы и поддержке самозанятых, президент также заметил, что люди реально «поверили в то, что государство поддержит их».

В свою очередь Дегтярев рассказал, что власти Хабаровского края намерены удвоить валовый региональный продукт (ВРП) за пять лет, этот показатель должен составить 1,7 трлн рублей к 2026 году. По словам губернатора, удвоить ВРП позволит реализация крупных проектов, суммарный объем инвестиций в которые составит порядка 2,8 трлн рублей. В их числе ГОК на Малмыжском месторождении и порт Эльга в Охотском море.

«Это трубопровод и завод СПГ на севере Хабаровского края, тоже с якутских месторождений газа. Тихоокеанский гидрометаллургический комбинат в Советской Гавани – это будет практически аналог Амурского гидрометаллургического комбината, который уже работает у нас в городе Амурске. Это цементный завод на Ниланском месторождении известняков, Хабаровская ТЭЦ-4, которую «РусГидро» уже строит у нас, это Ниманская ГЭС, Тугурская ПЭС и производство водорода. Это пока зачаточные проекты», – добавил Дегтярев.

Как информирует РИА «Новости», Дегтярев пригласил Путина посетить регион, глава государства поблагодарил за приглашение.

Официально Дегтярев вступил в должность главы Хабаровского края 24 сентября 2021 года. До этого он был временно исполняющим обязанности главы региона с 20 июля 2020 года. Путин назначил его после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела.

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