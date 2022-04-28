Захарова предупредила о подготовке Киевом и Вашингтоном масштабной киберпровокации
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Украинские власти при поддержке США готовят «масштабную киберпровокацию» против России, сообщила представитель МИД Мария Захарова.
«Имейте в виду, не получится выдать это за киберпреступления, совершенные с территории России, гражданами нашей страны, к масштабной провокации в киберсреде сейчас начата подготовка киевским режимом, США, коллективным Западом, натовскими структурами <…> мы это фиксируем», – передает ее слова РИА «Новости».
Захарова напомнила о высказываниях вице-премьера, министра цифровой информации Украины Михаила Федорова о «формировании первой в мире киберармии численностью 300 тыс. киберсолдат».
По ее словам, это впервые, когда страна-член ООН объявляется о киберагрессии и ведении кибервойны. Речь идет о 700 кибератаках против российских и белорусских учреждений.
Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов ВЦИОМ сообщала, что большинство западных площадок используются для беспрецедентной информационной кампании против России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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