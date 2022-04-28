Le Monde – деглобализация не сулит Европе ничего хорошего, считает Кристин Лагард

Председатель Европейского центробанка и экс-глава МВФ Кристин Лагард в своём выступлении в Вашингтоне в минувшую пятницу рассказала о негативных последствиях набирающего обороты процесса «деглобализации» для Европы, пишет Le Monde. По мнению Лагард, глобализация принесла европейцам много экономических преимуществ, а движение в обратном направлении станет для них тяжёлым и затратным делом. По этой причине ЕС должен выступать против «регионализации» торговли — но при этом не забывать о стратегических уязвимостях, включая зависимость от российских ресурсов, убеждена она.



AP

В последние годы Европе пришлось испытать целый ряд «потрясений», обнаживших её глубокую зависимость от внешних игроков, включая пандемию коронавируса и спецоперацию на Украине, пишет Le Monde. Как отмечает корреспондент французского издания, сначала ей пришлось ради обеспечения себя предметами первой необходимости (в том числе и медицинскими масками) заручаться поддержкой Китая — что, впрочем, никого особенного не удивило. Но позже была продемонстрирована и зависимость континента от РФ — причём не только в области газа, но и, например, кобальта и ванадия, которые, в частности, необходимы для производства батарей, беспилотников и роботов.

А дальше вскрылись и «поразительные» экономические связи Европы с Украиной: к примеру, она оказалась одним из основных производителей жгутов, которые используются для скрепления электропроводки в автомобилях, продолжает автор статьи. Хотя такие детали имеют не слишком большую добавленную стоимость, они незаменимы в автопроме — а между тем украинские производители обеспечивали примерно пятую часть всех таких жгутов для Европы, пишет журналист. По данным Le Monde, об этом обстоятельстве напомнила миру председатель Европейского центробанка и бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в ходе своего «интереснейшего выступления» в Вашингтоне 22 апреля.

Как констатирует журналист Le Monde, в своей речи госпожа Лагард несколько отдалилась от финансовых вопросов и вместо этого решила рассмотреть вопрос о том, как в Европе обстоят дела с глобализацией — а вернее, деглобализацией. По словам председателя ЕЦБ, европейский континент был вовлечён в процесс глобализации сильнее всех остальных: в период между 1999 и 2019 годом доля торговли в ВВП Европы выросла с 31% до 54%, тогда как, например, в США она практически не изменилась, увеличившись с 23% до лишь 26%.

Лагард, как экс-глава МВФ, разумеется, говорила об этом с удовольствием, говорится в материале Le Monde. «В результате была получена реальная экономическая выгода», — отметила она, подчеркнув в том числе, что благодаря глобализации для европейских стран подешевели импортные товары. Вместе с тем Лагард констатировала, что триумфальное шествие глобализации, начавшееся после падения Берлинской стены, закончилось, а политика открытых границ приносит реальные преимущества лишь в те периоды, когда сохраняется экономическая и геополитическая стабильность.

Потрясения последних лет вывели на свет две серьёзных уязвимости, признала Лагард. Во-первых, поскольку предприятия создавали логистические цепочки, жёстко подогнанные под спрос и рассредоточенные по всему миру, получившийся в результате «прекрасный механизм» оказался крайне хрупким — для того, чтобы нарушить его работу, оказалось достаточно «одной песчинки». Во-вторых же, мир впал в сильную зависимость от ключевых сырьевых ресурсов, которые зачастую импортировались из стран, в открытую конфликтовавших с Западом, перечислила председатель ЕЦБ. «По некоторым оценкам, к 2020 году Китай контролировал более половины всех шахт по добыче редкоземельных элементов в мире, а также 85 процентов мощностей по их переработке, — приводит слова Лагард Le Monde. — Если же говорить о Европе, Еврокомиссия выявила 34 товара, которые крайне подвержены проблемам в плане снабжения внутри логистических цепочек».

В таких условиях начался и продолжается процесс деглобализации — однако, как предупредила госпожа Лагард, возвращение в исходное положение станет делом весьма затратным. По словам Лагарад, хотя во время европейского долгового кризиса многие страны смогли выйти из сложных условий путём наращивания экспорта, если на исходные позиции начнут возвращаться другие регионы, такой «предохранительный клапан», вероятно, потеряет эффективность. Кроме того, полная национализация логистических цепочек рискует обойтись очень дорого: согласно данным исследования, на которое сослалась Лагард, тем же США для создания полностью американской полупроводниковой промышленности придётся потратить дополнительно $1000 млрд

Итак, деглобализация будет иметь негативные последствия — в том числе и для Европы, пишет корреспондент Le Monde. Вместе с тем, по мнению журналиста, ответ, который предлагает госпожа Лагард, далеко не идеален — ведь хотя она выступает в защиту глобализации, называя её преимущества «бесспорными», одновременно она признаёт, что Европа должна работать над своими «стратегическими уязвимостями». В конечном счёте экс-глава МВФ заключила, что необходимо по-прежнему оберегать нормы международной торговли, дабы избежать ситуации, когда «каждый будет сам за себя». Как подытожила Лагард, защищать эти нормы как раз под силу Евросоюзу, единый рынок которого обладает достаточными размерами, чтобы противостоять «регионализации» торговли.