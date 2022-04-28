 

Geely начала продажи седана Emgrand с рекордным запасом хода

28.04.2022, 13:34, Разное
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Компания Geely сообщила о выходе в продажу на местном рынке нового седана под названием Emgrand L Thor Hi-X.

Новинка оснащается гибридной силовой установкой. Автомобиль имеет уменьшенный клиренс, свойственный моделям данного сегмента. Отличить гибридный седан Emgrand L Thor Hi-X не составит труда по выразительной решетке радиатора, воздухозаборникам, а также ходовым огням. Покупателям предложен электромотор и турбированный двигатель.

Общая мощность модели составила 317 л.с. Автомобиль способен разогнаться до сотни за 6,9 секунд. Еще одним достоинством седана Emgrand L Thor Hi-X указали расход топлива в смешанном цикле около 3,8 литра на 100 километров. Стоимость новинки в базовой версии составит 134,6 тысяч юаней.



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