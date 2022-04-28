Российские сыровары потребовали от Индонезии возобновить поставки пальмового масла

Возле посольства Индонезии в России состоялся митинг индивидуальных предпринимателей, занимающихся изготовлением молочной продукции. Протестующие выступили с требованиями возобновить импорт пальмового масла. По их словам, ограничения негативно отразятся на производстве ряда пищевых продуктов.

«Индонезия проводит безответственную политику, которая может спровоцировать голод во всём мире. Пальмовое масло – ведущий пищевой и промышленный продукт. Это и краски, и косметика, кондитерские изделия, но главное – это производство молочных продуктов. Например, сыров в нашей стране может вообще не стать», – заявил предприниматель Олег Сирота.

О риске дефицита заявили и производители творога, кефира и ряженки. По их словам, если Индонезия не изменит своё решение, купить указанные продукты можно будет только в частном порядке в сельской местности.

В завершение митинга сотруднику посольства Индонезии было передано обращение к президенту страны Джоко Видодо с просьбой разрешить импорт пальмового масла хотя бы в Россию. Завершив акцию, протестующие направились к зданию МИД на Смоленской площади.

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