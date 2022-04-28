 

Мнение: Возвращение Херсонской области в состав Украины исключено

28.04.2022, 13:10, Разное
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Новый губернатор освобожденной от нацистов Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что:

1. C 1 мая область входит в рублевую зону. ( Рубль де-факто уже начал там хождение).
2. Переходный период составит 4 месяца. Позднее гривна выйдет из обращения. (Такая схема применялась в ЛДНР)
3. Возвращение Херсонской области в состав Украины исключено,
4. Референдумов о независимости Херсонской Республики пока не планируется.

Источник: Colonel Cassad



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