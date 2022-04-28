Снова муки страсти – Личное мнение

Так и не получив Оскара за фильм Текст и последовавший за ним развод, Кристиночка Асмус зашла на второй круг.

В интернеты — совсем случайно, конечно же! — попали кадры из её нового фильма про эт самое, который выходит в прокат этим летом.



Тут она одета, просто фотка удачная. Фото: Соцсети

Кристюха там предстала с Данилой Козловским.

И нет — фоточек не будет. Смотреть там не на что — кому надо, сами ищите.

Разведённая Асмус изображает лицом страсть. Лицо Козловского — в одеяле. Думаю, эта великолепная сцена нового фильма вполне способна переплюнуть кино двухлетней давности.

Впрочем, речь — о кино, конечно же, а не о Кристине. Да, так тоже бывает — считаешь себя талантливейшей актрисой, мужу говоришь, что сцена в постели — это только начало. Доказываешь ему, объясняешь, а он разводится.

Но ты упорно идёшь к своему Оскару. Трудишься. Снимаешься. Кричишь, срываясь, что у тебя и в личной жизни всё хорошо.

А потом, когда и доказать наконец всем всё пора бы уже, ты — снова голенькая перед камерами. И это всё, что нужно знать зрителю.

Не прекрасный сценарий слили в Сеть. Фотки в постели. Ну, мол, зритель — вот вам снова свежачок. Ждёте фильм? Скоро выйдет.

Наверное многие кино и посмотрят. На перемотке, чтобы наделать скриншотов страсти и написать пост об этом. Обсудить, так сказать, все грани таланта одарённой Асмус.

Колесо Сансары для Кристиночки провернулось. С чего всё началось, тем и закончилось. Оборот колеса составил два года. Наверное, так и будет она радовать зрителя ещё раза два.

Лет до сорока. Потом, конечно, нужно будет всё-таки получить Оскара.

Назовите свою любимую российскую актрису. Снималась она голенькой?

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