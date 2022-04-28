Мнение: Торговля за рубли

Европейские страны постепенно делятся на тех, кто категорически отказывается от принятия предложенного Путиным варианта расчетов за газ, и тех, кто закрывает глаза на то, что их компании открывают счета в «Газпромбанке» и формально принимают предложенные правила.

Нужно понимать, что к реальному переходу к заявленным расчетам за рубли это не имеет ни малейшего отношения. В международной торговле есть три базовых системы расчетов. Первая — действующая, когда расчеты номинированы в мировой (доллар) или региональной (в нашем случае евро) валюте. Это наиболее удобный способ, так как продав в Америку ракетный двигатель, а в Европу газ, вы можете купить прокладки и гвозди в Китае (примерно так и была организована внешняя торговля в России до 24 февраля).

Второй способ — торговля в национальных валютах. Грубо говоря, торговля в нацвалютах всегда выглядит примерно одинаково: страны, которые договариваются о такой торговле, выдают друг другу кредиты в нацвалютах и тратят их на покупку друг у друга необходимых товаров. По мере исчерпания сумм следует новый обмен траншами. Громоздко и точно не совсем нормально, но иначе возникает риск торгового дисбаланса. В этом случае, чтобы купить китайский топор по причине отсутствия предложения на отечественном рынке, вы должны продать десять литров газа тому же самому Китаю. Или если топор сегодня вам не нужен, а нужен подшипник в ступицу вашего автомобиля, то его. Но все равно в Китае. Понятно, в чем неудобство этого способа расчетов: сужается выбор. Вы можете купить на рынке только тот товар, который номинирован в юанях. Зато любой.

Хуже всего — это переход на бартер. Бартер подразумевает, что немедленно возникают длиннющие цепочки натуральных обменов с крайне экзотическими промежуточными состояниями с соответствующим количеством посредников, каждый из которых «набрасывает» свой процент. В итоге вы все-таки получаете нужный вам товар, но его стоимость в принципе перестает соответствовать понятию «рыночной» или «разумной». В России, когда «сломалась» плановая, но еще не возникла «рыночная» экономика, некоторое время бартер был чуть ли ни единственным способом торговли, что породило огромное количество «бирж», которые биржами, конечно, не были, а были просто досками объявлений, где посредники могли как-то выруливать в своих бесконечных схемах и цепочках. Закончилось это быстро, так как неэффективность такого рода схем была чудовищной.

Предложенный Путиным вариант расчетов вообще никакого отношения ни к одной из этих схем не имеет. Никаких изменений ни для покупателя, ни для продавца не происходит. Для европейцев — так вообще ничего не меняется. Технический смысл всего мероприятия в том, что «Газпромбанк» пока не под санкциями, и навязываемый Путиным порядок расчетов позволяет принудительно заставить покупателей рассчитываться и платить своими евро, чтобы они хоть как-то доходили до России. Краник легко перекрывается в любой момент, достаточно принять санкции против «Газпромбанка». Уже поэтому предложенный Путиным порядок расчетов «за рубли» – это чистой воды паллиатив и пожарное решение.

Поэтому те страны, которые являются в Европе хабами приема российского газа (по сути это Австрия и Германия) в конечном итоге примут предложенный Путиным порядок расчетов, а те страны, которые получают газ уже от них, гордо от него откажутся. Однако решение о сокращении (причем достаточно быстром сокращении) импорта газа из России уже принято, и по мере того, как российский газ будет замещаться иными источниками, надобность в любых схемах будет попросту отпадать. Вряд ли, кстати, российский газ совсем уйдет с европейского рынка — в этом нет никакого смысла. Цель Европы — лишить Кремль возможность шантажировать газом. Снизив долю Газпрома на своем рынке примерно процентов до 20 с нынешних 40, Европа эту задачу решит. По сути, европейцы просто ускоренно исправляют проблему, которую привезли себе сами.

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