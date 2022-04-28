 

Осталась одна с тройней, бросив их отца, и связалась с аферистом: что стало со звездой “Глухаря” Болтневой

28.04.2022, 12:42, Разное
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Большинство телезрителей знают Марию Болтневу благодаря сериалу “Глухарь”. Сыграв роль Насти Клименко, актриса стала настоящей звездой. Болтнева по-прежнему активно занимается карьерой, но сегодня многих поклонников больше интересует личная жизнь знаменитости, нежели ее творческие успехи. Почти 12 лет назад Мария родила тройняшек, расставшись с их отцом. Теперь актриса одна воспитывает сыновей, стойко преодолевая все трудности.

Мария Болтнева появилась на свет в 1983 году и выросла в семье актеров. Мама будущей артистки, Наталья Мазец, работала в одном из новосибирских театров, а отец, звезда сериала “Противостояние” Андрей Болтнев, часто уезжал на съемки в Москву. Мужчины не стало, когда девочке было всего 12 лет. С самого детства Мария знала, что хочет пойти по стопам родителей, и мечтала вырваться в столицу.

Болтнева шла по жизни, будто бы не замечая препятствий на пути. Актриса одна переехала в Москву, своими силами попала в Театр имени Маяковского, не опустила руки, когда ей доставались только эпизодические роли. Вскоре труды Марии были вознаграждены. В 2008 году она снялась в сериале “Глухарь” и прославилась на всю страну.

В личной жизни звезда тоже не раз сталкивалась с испытаниями. Актриса мечтала создать крепкий союз с коллегой Георгием Лежавой, однако отношения не сложились. Мужчина хотел, чтобы возлюбленная оставила карьеру ради семьи, но она была к этому не готова. Мария ушла от Георгия уже будучи беременной, а позже узнала, что носит под сердцем не одного, а сразу троих малышей…

Стерпев сочувствующие вздохи окружающих и предостережения врачей, Мария родила здоровых сыновей: Платона, Тимофея и Андрея. Актриса не побоялась остаться одна с младенцами на руках и научилась управляться с малышами. К счастью, с мальчишками ей помогает Георгий, няня и многочисленные родственники.

Долгие годы Болтнева охотно рассказывала о работе и воспитании сыновей, а о личной жизни предпочитала не распространяться. Возможно, молчание продолжалось бы и дальше, если бы Марию не настигло еще одно разочарование в любви. Пару лет назад актриса пришла на телевидение и рассказала о тайном женихе. Ее избранник оказался обманщиком.

Администратор клуба Андрей Смирнов не только скрывал от звезды беременную возлюбленную, но и обманом занял у нее миллион рублей. Мужчина потратил деньги на квартиру для своей пассии, а Мария осталась ни с чем.

Сейчас главными мужчинами в жизни Болтневой по-прежнему остаются сыновья. Она старается уделять наследникам все свое свободное время. Кроме того, актриса не забывает и о собственном развитии. Мария активно занимается творчеством, продолжает сниматься и играть в антрепризах.



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