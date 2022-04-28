Австрийская OMV собралась открыть рублевый счет для оплаты газа

Немецкая Uniper и австрийская OMV Group готовятся открыть счета в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Как указывает FT, санкции против Газпромбанка могут привести к «катастрофическому прекращению поставок» в ЕС.

Переговоры между европейскими покупателями и Газпромом активизировались по мере приближения сроков оплаты, передает РИА «Новости» сообщение FT.

«Компания OMV заявила, что проанализировала запрос Газпрома о методах оплаты в свете санкций ЕС и работает над решением, соответствующим санкциям», – отмечается в материале.

Как подчеркивает издание, в Брюсселе вынуждены были признать, что любой шаг со стороны ЕС по введению санкций против Газпромбанка способен поставить под угрозу весь существующий механизм оплаты российского газа, а это приведет к катастрофическому прекращению поставок в Евросоюз.

Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона, «как и правительство Германии», приняла условия России и согласилась оплачивать поставки газа с помощью открытия счета в российском банке. После этого в отдельном заявлении Нехаммер подчеркнул, что его страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро, придерживаясь санкций Евросоюза.

По данным Bloomberg, российские условия оплаты поставок голубого топлива приняли десять стран, причем четыре страны уже осуществили такие платежи. Напомним, согласно предложению Москвы, переводы в евро поступают на счет иностранных компаний в Газпромбанке, который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для осуществления платежа «Газпром экспорту». О согласии на такой алгоритм, помимо Австрии, в среду объявила и Венгрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, РФ и всего мирового рынка газа.

—