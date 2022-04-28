 

СК решил проверить продающиеся в РФ книги украинского журналиста Гордона

28.04.2022, 12:30, Новости дня
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Российские следователи оценят содержание книг украинского журналиста Дмитрия Гордона, продающихся свободно на территории России, соответствующее распоряжение отдал глава СК Александр Бастрыкин.

«Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России. В ряде СМИ и социальных сетях опубликованы обращения в следственные органы о необходимости дачи правовой оценки данному факту», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК напомнили, что в отношении самого Гордона расследуется дело по статьям «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны», «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности», «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ»

В ходе расследования изучат обращения, будет проанализировано содержание книг, после чего будет дана правовая оценка законности их распространения в России.

Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко попросила генерального прокурора проверить на соответствие российскому законодательству книги украинского журналиста Дмитрия Гордона.

В марте СКР возбудил уголовное дело в отношении Гордона после его призывов ударить ядерным оружием по России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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