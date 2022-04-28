Глава немецких антифашистов осудила осквернение советских памятников в Германии

Бессмысленно обмазывать краской памятники советским освободителям в Германии и таким образом проводить аналогию с боевыми действиями на Украине, сказала председатель немецкой Ассоциации антифашистов Корнелия Керт. Ведь речь идёт о двух разных армиях: советской и российской, пояснила она, добавив, что украинцы также сражались на стороне красных. На фоне происходящего Керт также отметила «расцвет русофобии» и рост милитаризации в немецком обществе, которые категорически отвергает.



AP

Председатель немецкой Ассоциации антифашистов Корнелия Керт осудила осквернение советских памятников в Германии. «Пока что неизвестно, кто это делает и какими мотивами они руководствуются. По сей день есть силы, которые считают, что уничтожение немецкого фашизма было поражением, но никак не освобождением. Спусковым крючком могли послужить и боевые действия на Украине. Однако факт заключается в том, что Красная армия была не армией России, которая при Владимире Путине ввела 24 февраля войска на территорию Украины, а армией Советского Союза, который распался 26 декабря 1991 года», — объяснила она.

Керт также напомнила, что в составе Красной армии сражались украинцы: «Миллионы людей из этой страны (Украины. — ИноТВ) работали принудительно и были убиты. Бессмысленно сегодня обмазывать краской памятники советским освободителям и таким образом проводить аналогию с нынешними боевыми действиями».

К тому же, по мнению главы немецких антифашистов, СМИ в Германии оказывают очень сильное давление на Берлин в вопросе поставок Украине тяжёлого вооружения: «Ежедневно там показывают посла Украины, министра иностранных дел или президента, которые предъявляют требования немецкому правительству». Также Керт отмечает «расцвет русофобии» в Германии, что она категорически осуждает: «Дискриминация и стигматизация людей из-за их происхождения или языка неприемлемы ни в какой форме и должны быть прекращены».

Также она заявила, что немецкое общество всё больше милитаризируется, что проявляется в наращивании расходов на бундесвер, дискуссиях о возвращении воинской обязанности и планах предоставить немецкой армии больший простор для действий в школах Германии: «Мы должны этому противостоять, ведь обеспечить безопасность позволит не новая спираль вооружения, а усиление международных институтов и договоров о контроле за вооружением и разоружении».