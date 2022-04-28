Мнение: Евросоюз выбрал позор

Есть простой и надёжный способ выигрывать в казино, безупречный с математической точки зрения. Ставишь на красненькое одну монету. Если выпало чёрное, снова ставишь на красненькое, но уже две монеты. Опять чёрное? Повышаешь ставку до 4 монет. Рано или поздно красное таки выпадет, поэтому в итоге ты непременно отыграешься и получишь одну монету плюсом.

К сожалению, у этого способа есть досадный изъян. Если чёрное выпадет, допустим, 10 раз подряд (в казино такое случается регулярно), тебе придётся поднять ставку до 2 тысяч монет. И если у тебя в кошельке не окажется нужной суммы, или если правилами казино ставки выше 1 тысячи монет запрещены, ты в минусе, причём в очень серьёзном.

В политике тоже можно действовать таким образом. Наехать на другую страну, а если она откажется платить дань или целовать ботинок, повышать и повышать ставки, покуда противник не будет принуждён сдаться. Изъян такого метода тот же: раз за разом повышая ставки, можно дойти до предела, когда повышать их будет уже некуда. После чего проигрыш, который в начале партии был бы всего лишь досадным щелчком по носу, превратится в настоящую катастрофу.

Евросоюз попал именно в такую ситуацию. Он рассчитывал на экономический блицкриг: обрушить на Россию все санкции, включить на полную мощность репродукторы на вышках, предоставить своим боевикам максимум военной помощи. Идея была в том, чтобы быстро повышать ставки, раз за разом требуя от России сдаться.

К несчастью для наших европейских партнёров, они успели забыть уроки Второй мировой войны. При столкновениях лоб в лоб, когда два самолёта или два танка шли навстречу друг другу на таран, победить русских было практически невозможно — советские воины не считали нужным сворачивать в сторону, предпочитая уничтожать врага, неважно какой ценой. Гитлеровцы, решившие играть с русскими в эту игру, домой не вернулись. Блефовать вообще не в нашем национальном характере, так уж сложилось исторически.

Однако же современные европейцы вообразили, будто на этот раз всё будет иначе, что они надавят посильнее, покричат погромче, и русские побегут. Когда Владимир Путин потребовал платить за газ в рублях, — естественный шаг после дефолта Запада по доллару и евро, — Евросоюз понадеялся, что это такая шутка. Что они сейчас твёрдо скажут «не будем», русские попыхтят немного, переминаясь с ноги на ногу, а потом оплата за газ снова пойдёт в евро, как будто ничего не случилось. Конечно, надежда была и на США. Так как вся американская экономика держится на долларе, Соединённые Штаты считают отказ от западных валют вызовом своему существованию: вот как если бы некий бандит торговал водкой по 1000 рублей за бутылку, а тут рядом кто-то другой начал торговать водкой по 300 рублей. Европейцы рассчитывали, что Россия не будет создавать энергорубль, чтобы не обострять отношения с США.

Надежды не сбылись, Газпром начал отключать неплательщикам газ. И так как Евросоюз не является монолитным образованием, самые независимые от США и самые зависимые от русского газа страны тихо начали платить в рублях. Элементарный же расчёт:

Вариант 1. Мы созываем журналистов и торжественно клянёмся на крови, что никогда в жизни эти подлые русские не получат от нас ни одного рублёвого перевода. Потом плачем от бессилия и всё же платим русским в рублях.

Вариант 2. Мы молча платим русским рублями, всем своим видом показывая, что ничего такого тут нет: почему бы и не рублями, в конце концов.

Урсула фон дер Ляйен оказалась слабым политиком, выбрала заведомо проигрышный первый вариант. Блумберг сообщил, что уже 10 покупателей из Европы открыли рублёвые счета в Газпромбанке, а четыре компании уже произвели оплату за газ в рублях:

https://tass.ru/ekonomika/14490917

На этом фоне глава Еврокомиссии продолжает кричать, что рубли — это шантаж, что надо сомкнуть ряды и платить России в евро, по которым Евросоюз в любой момент может объявить повторный дефолт. Вот что она говорила в марте:

https://russian.rt.com/world/news/980925-rubl-gaz-rossiya

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ российскими рублями. Об этом сообщает Reuters.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — заявила фон дер Ляйен.

Она назвала такой вариант развития событий неприемлемым.

А вот что она говорит сейчас:

https://www.rbc.ru/politics/27/04/2022/62695edb9a7947196b7826b7

Оплата российского газа в рублях со стороны европейских компаний нарушает санкции ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, компании, контракты которых предусматривают оплату в долларах или евро, не должны переходить на рубли.

«Компании с такими контрактами не должны соглашаться с требованиями России. Это было бы нарушением санкций, а значит, несло бы высокий риск для компаний», — приводит Bloomberg слова главы Еврокомиссии.

Напомню, 10 компаний уже открыли рублёвые счета в Газпромбанке, а 4 компании уже провели первые платежи. Немцы попытались было сжульничать по мелочи, проведя оплату через ворованное юрлицо, но Газпромбанк не принял у них платёж. Таким образом, угрозы главы Еврокомиссии явно запоздали.

Это уже не просто поражение, это политический разгром. Если вы кричите «нет», «нет», а Васька прямо на ваших глазах продолжает есть сметану, ваша репутация сдувается прямо на глазах. Вы получаете реноме слабого и бессильного политика, которого можно безопасно для себя игнорировать, так как он не готов идти дальше пустых слов.

Новая конфигурация уже ясна. Страны, составляющие ядро Евросоюза и нуждающиеся в нашем газе, засунули свой гонор куда подальше и платят за газ рублями. Ручные собачки США, — Польша, Финляндия, ещё пара стран, — с гордо поднятой головой покупают русский газ у тех стран Евросоюза, которые берут его за рубли. Нас это более чем устраивает, так как мы получаем в итоге свои рубли, но при этом делаем больно американским холопам, вынуждая их покупать и без того дорогой газ с дополнительной наценкой.

Россия добилась двух стратегически важных целей:

1. Полностью перевела торговлю газом с Евросоюзом на рубли.

2. Поставила Евросоюз в унизительную позу, заставив его публично обходить свои собственные санкции.

Особенно приятно, что пока что здравый смысл в Евросоюзе ещё не включился — или, точнее, окрики из Вашингтона ещё заглушают голодное бурчание в желудках. Поляки, к примеру, сами признают, что санкции против России не работают:

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785791178.html

Несмотря на это, поляки требуют усилить санкции, которые, как уже ясно, приведут только к новым унижениям Польши. Перефразируя старую пословицу, «строгость европейских санкций компенсируется необязательностью их исполнения».

Не хочу показаться безудержным оптимистом, но пока что всё идёт к стратегическому поражению Запада. США и Евросоюз попытались провести против России экономический блицкриг, навалившись на нас всей толпой и вывалив на стол практически все санкции из своего арсенала. Россия, в свою очередь, ещё с 2014 года готовилась жить в условиях полного разрыва с Западом. У нас нет экономического предела прочности: мы можем работать в нынешнем режиме сколь угодно долго. Полгода, год, 10 лет, неважно. Да, в 2022 наша экономика слегка осядет, но только до известного предела, а дальше мы перестроимся, заменим выпавший импорт и продолжим нормальное развитие.

Представьте себе двух бегунов. Один выложился полностью на дистанции в 100 метров, убедительно обогнал второго и радостно пританцовывает с поднятыми вверх руками. Но в этот момент судья объявляет по громкоговорителю, что бежать надо марафонскую дистанцию, и впереди ещё 42 километра… Вот примерно в таком состоянии сейчас Запад: Россия к марафону готова, Европа и США — нет. А пока Еврокомиссия проходит стадию отрицания, не в силах осознать, что Россия заставила Евросоюз обходить его собственные санкции, Роснефть приступила уже к продаже нефти за рубли. Представляю, как злятся сейчас в США, понимая, что Россия технично душит нефтедоллар, и Америка ровно ничего с нами не может сделать.