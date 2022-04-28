 

Volkswagen представила новый пикап Amarok второго поколения в камуфляже

28.04.2022, 12:04, Разное
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Немецкий бренд Volkswagen объявил некоторые подробности об обновленном пикапе Amarok.

Официальная премьера состоится до конца текущего года. Новинка поступит в продажу в пяти модификациях. Вместе с тем эксперты предполагают, что новинка имеет внедорожные показатели, позволяющие преодолевать сложные участки дороги. В салоне пикапа Amarok установлен крупный 10,1 -дюймовый дисплей.

Также заявлено, что новинка получила матричную оптику, цифровую приборную панель и множество электронных помощников. Под капотом используются моторы с объемом от 2 до 3 литров. Серийное производство пикапа наладят на африканском заводе, откуда модель будет поставляться в США и Европу, а также в ряд других стран.



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