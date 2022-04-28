Мнение: Об очень скверной новости для Владимира Путина

«Гаага» становится всё ближе?

Да, но всё же нет. Тут — другое. Нагрянула беда, откуда не ждали…

А это — уже всё. Как в народе говорят, «Пришла беда — отворяй ворота́!». И черпай полной мерой.

Из актуальных новостей минувшего дня, оставшихся незамеченными на фоне громких слов. Хотя дела — важнее.

В соседнем Казахстане готовится реформа Основного закона. Как пишут, после внесения изменений в Конституцию Казахстана первый президент республики Нурсултан Назарбаев уже скоро лишится большинства персональных привилегий, положенных ему по конституционному закону «О первом президенте страны». Об этом заявил спикер мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов. По его словам, сейчас поправки в Конституцию рассматривает Конституционный совет, после их принятия закон о первом президенте Казахстана будет отменён.

«Поправками исключается статус елбасы. В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу», — сообщил глава палаты в кулуарах мажилиса. «В Конституции есть норма об экс-президентах, эта норма остаётся и будет распространяться и на первого президента страны… Нурсултан Назарбаев в рамках закона о бывших президентах будет получать государственное обеспечение, пенсию и защиту чести и достоинства». И это, собственно, всё, что ему останется.

Напомним, что кейс Казахстана до недавнего времени считался «образцом» трансферта власти в авторитарных режимах на постсоветском пространстве. В 2019 году Нурсултан Назарбаев добровольно покинул пост президента. Новым главой государства стал бывший дипломат Касым-Жомарт Токаев, официально выбранный преемник. При этом после своей отставки Назарбаев как обладатель особого статуса первого президента страны сохранил ряд привилегий, которые были закреплены в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», принятом ещё в 2000 году. В частности, действующие власти оказались обязаны согласовывать с «Отцом нации» основные направления внутренней и внешней политики. Кроме того, в 2018 году в нормативной базе страны было окончательно закреплено положение о праве первого президента Казахстана пожизненно возглавлять Совет безопасности.

Но дальше начались «звоночки». В 2020 году дочь елбасы Дарига Назарбаева, активно участвовавшая в политике, лишилась своих полномочий депутата парламента Казахстана. В январе 2021 года она вновь была избрана депутатом мажилиса по списку «отцовской» партии «Нур Отан», но год спустя снова их утратила. Затем, в январе 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки, из-за которых Нурсултан Назарбаев вынужденно передал свои полномочия главы Совбеза «преемнику», а члены его Семьи и «верные люди» лишились своих высоких должностей в силовых структурах. Некоторым теперь грозит суд.

И вот — третий «звоночек». Нурсултан Назарбаев лишается эксклюзивных привилегий, становясь обычным бывшим политиком. Излишне говорить, что собственность его клана, и так уже изрядно потрёпанная и раздербаненная, теперь окончательно перейдёт более «правильным» людям. Быть может, пару тенге и оставят Семье на бедность, но исключительно на жёстких условиях.

То есть, ни собственноручно выбранный преемник, ни «железобетонно» выбранная законодательная защита, ни верные люди на ключевых постах не гарантируют бывшему президенту вобще ничего, едва лишь он покинет свой пост. Очень веский стимул держаться за кресло до последнего, если уж Господь не сподобил наследником, как Гейдара Алиева или семейку Кимов. А дальше — так ли, иначе ли — только вперёд ногами…

Что тут выберет Владимир #Путин, уже продливший свои полномочия аж до 2036 года, наверное, понятно. А вот чем всё это в итоге обернётся для страны? Или же слоган «Нет Путина — нет России» получит своё воплощение в самом что ни есть грубом, физическом варианте?

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