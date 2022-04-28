 

У известного борца с коррупцией из Рязани нашли недвижимость в стране НАТО

28.04.2022, 11:51, Разное
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52-летний гражданский активист из Рязани Валерий Сёмичев, прославившийся на поприще “борьбы с коррупцией”, оказался предельно нечист на руку – следственные органы обнаружили, что ему практически принадлежит недвижимость в стране, которая входит в Североатлантический альянс и Евросоюз.

Следствие установило, что двоюродный дядя Сёмичева проживает в городе Даугавпилс в Латвии. Это государство, в своё время незаконно отколовшееся от СССР, известно своими неонацистскими парадами, узаконенными издевательствами над русскоязычным населением, преобладанием католических храмов над правоверными (православными), сообщается в официальном пресс-релизе. Именно в такой обстановке, по всей видимости, комфортно живётся родственнику так называемого “антикоррупционера” – пенсионер безраздельно владеет отдельным жильём площадью в 29 м² на третьем этаже многоквартирного дома. Не смущает его ни членство страны в НАТО и ЕС, ни агрессивная риторика неонацистских властей. В квартире подведены удобства, присутствует отдельная небольшая кухня. На парковке у дома каждый день останавливается до 12 легковых автомобилей, любой из которых может принадлежать дяде мнимого “борца с коррупцией”.

Более того, как удалось выяснить, на жильё до сих пор не оформлено завещание. В соответствии с латвийскими законами это может означать, что в случае смерти владельца жилья, на долю в нём может рассчитывать и сам Сёмичев. Другими словами, якобы “антикоррупционер” – без пяти минут собственник недвижимости на Западе. Какими ещё коврижками “активист” был подкуплен иностранными спецслужбами, предстоит установить следствию. Суд выбрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 июня 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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