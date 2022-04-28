 

CNBC – недельная смертность от COVID-19 снизилась до уровня марта 2020 года, сообщает ВОЗ

28.04.2022, 11:00, Разное
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Смертность от коронавирусной инфекции на минувшей неделе сократилась до 15668 случаев, достигнув тем самым показателей марта 2020 года, передаёт CNBC со ссылкой на ВОЗ. Представители организации вместе с тем призывают правительства стран мира не терять бдительность и не сокращать масштабы тестирования на заражение коронавирусом.


AP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сказала во вторник, что количество умерших от COVID-19 в неделю в мире снизилось до самой низкой планки с марта 2020 года, предупредив вместе с тем, что наблюдающееся в ряде стран сокращение масштабов тестирования на коронавирус может помешать борьбе с пандемией, пишет сайт CNBC. 

По данным американского канала, в течение семи дней с 18 по 24 апреля ВОЗ зафиксировала в мире 15668 случаев смерти от коронавирусной инфекции, тогда как на предыдущей неделе — с 11 по 17 апреля — этот показатель превысил 18 тыс. умерших. Как сообщили в организации, параллельно наблюдается и снижение общего числа случаев заражения COVID-19: на минувшей неделе в мире их было зарегистрировано чуть более 4 миллионов против более 5 миллионов с 11 по 17 апреля. 

Сокращение смертности — отличная новость, но воспринимать её всё же стоит с осторожностью, предупредил на пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус. По словам чиновника, некоторые страны начали сокращать объёмы тестирования, из-за чего ВОЗ становится сложнее отслеживать маршруты передачи вируса и процесс его эволюции. 

«Этот вирус не пропадёт просто потому, что государства перестали его искать. Он по-прежнему распространяется, меняется и убивает, — приводит CNBC слова Тедроса. — И хотя смертность идёт на спад, мы до сих пор не понимаем, какие долгосрочные последствия ждут тех, кто пережил заражение. Когда речь — о смертельно опасном вирусе, незнание отнюдь не благо». 

По данным экспертов, сотрудничающих с ВОЗ, масштабы тестирования на коронавирус за последние четыре месяца сократились в мире на 70-90%. Как отмечал гендиректор ВОЗ, это, в частности, осложняет внедрение новых средств терапии от COVID-19 — например, разработанного компанией Pfizer препарата Paxlovid, перед применением которого требуется в кратчайшие сроки проверить пациента на инфекцию. По словам Тедроса, аспект тестирования — одна из ряда проблем, которые сокращают эффективность препарата, но в остальном он прост в применении и может помочь сократить число госпитализированных пациентов. 

Представители ВОЗ также отмечают, что отказ от тестирования мешает организации отслеживать появление и распространение новых штаммов коронавируса, говорится в материале CNBC. 

Как напоминает корреспондент канала, на данный момент доминирующей разновидностью коронавируса является подвариант штамма «омикрон» под названием BA.2, который уже стал причиной новых вспышек заболеваемости в Европе и Китае. Кроме того, подвариант в настоящий момент быстро распространяется и в США: по данным американских властей, на минувшей неделе на него пришлось 68,1% от всех случаев заражения.



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