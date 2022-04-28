CNBC – недельная смертность от COVID-19 снизилась до уровня марта 2020 года, сообщает ВОЗ

Смертность от коронавирусной инфекции на минувшей неделе сократилась до 15668 случаев, достигнув тем самым показателей марта 2020 года, передаёт CNBC со ссылкой на ВОЗ. Представители организации вместе с тем призывают правительства стран мира не терять бдительность и не сокращать масштабы тестирования на заражение коронавирусом.



AP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сказала во вторник, что количество умерших от COVID-19 в неделю в мире снизилось до самой низкой планки с марта 2020 года, предупредив вместе с тем, что наблюдающееся в ряде стран сокращение масштабов тестирования на коронавирус может помешать борьбе с пандемией, пишет сайт CNBC.

По данным американского канала, в течение семи дней с 18 по 24 апреля ВОЗ зафиксировала в мире 15668 случаев смерти от коронавирусной инфекции, тогда как на предыдущей неделе — с 11 по 17 апреля — этот показатель превысил 18 тыс. умерших. Как сообщили в организации, параллельно наблюдается и снижение общего числа случаев заражения COVID-19: на минувшей неделе в мире их было зарегистрировано чуть более 4 миллионов против более 5 миллионов с 11 по 17 апреля.

Сокращение смертности — отличная новость, но воспринимать её всё же стоит с осторожностью, предупредил на пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус. По словам чиновника, некоторые страны начали сокращать объёмы тестирования, из-за чего ВОЗ становится сложнее отслеживать маршруты передачи вируса и процесс его эволюции.

«Этот вирус не пропадёт просто потому, что государства перестали его искать. Он по-прежнему распространяется, меняется и убивает, — приводит CNBC слова Тедроса. — И хотя смертность идёт на спад, мы до сих пор не понимаем, какие долгосрочные последствия ждут тех, кто пережил заражение. Когда речь — о смертельно опасном вирусе, незнание отнюдь не благо».

По данным экспертов, сотрудничающих с ВОЗ, масштабы тестирования на коронавирус за последние четыре месяца сократились в мире на 70-90%. Как отмечал гендиректор ВОЗ, это, в частности, осложняет внедрение новых средств терапии от COVID-19 — например, разработанного компанией Pfizer препарата Paxlovid, перед применением которого требуется в кратчайшие сроки проверить пациента на инфекцию. По словам Тедроса, аспект тестирования — одна из ряда проблем, которые сокращают эффективность препарата, но в остальном он прост в применении и может помочь сократить число госпитализированных пациентов.

Представители ВОЗ также отмечают, что отказ от тестирования мешает организации отслеживать появление и распространение новых штаммов коронавируса, говорится в материале CNBC.

Как напоминает корреспондент канала, на данный момент доминирующей разновидностью коронавируса является подвариант штамма «омикрон» под названием BA.2, который уже стал причиной новых вспышек заболеваемости в Европе и Китае. Кроме того, подвариант в настоящий момент быстро распространяется и в США: по данным американских властей, на минувшей неделе на него пришлось 68,1% от всех случаев заражения.