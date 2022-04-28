 

В РФ приостановят сборку Renault Duster, Arkana и Kaptur

28.04.2022, 10:40, Разное
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Французская компания Renault в скором времени продаст свою долю бренду “АвтоВАЗ”, что отразится на уходе некоторых моделей с российского рынка.

Эксперты предполагают, что в дальнейшем выпуск популярных кроссоверов Renault Duster, Arkana и Kaptur может быть приостановлен на определенный период. Вместе с тем сделка будет проходить в особом порядке, тогда как в дальнейшем компания сможет продавать акции бренда в течение 5-6 лет.

Кроме того, отечественный завод “Renault Россия” будет управляться администрацией столицы. Сообщается, что на данный момент “АвтоВАЗ” владеет лишь 32% акций французской марки. В компании пока не раскрывают дальнейшие перспективы работы на отечественном рынке.



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