В РФ приостановят сборку Renault Duster, Arkana и Kaptur

Французская компания Renault в скором времени продаст свою долю бренду “АвтоВАЗ”, что отразится на уходе некоторых моделей с российского рынка.

Эксперты предполагают, что в дальнейшем выпуск популярных кроссоверов Renault Duster, Arkana и Kaptur может быть приостановлен на определенный период. Вместе с тем сделка будет проходить в особом порядке, тогда как в дальнейшем компания сможет продавать акции бренда в течение 5-6 лет.

Кроме того, отечественный завод “Renault Россия” будет управляться администрацией столицы. Сообщается, что на данный момент “АвтоВАЗ” владеет лишь 32% акций французской марки. В компании пока не раскрывают дальнейшие перспективы работы на отечественном рынке.