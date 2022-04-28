Продавцы квартир скидывают цены

На фоне сокращения спроса на вторичные квартиры владельцы такого жилья все охотнее соглашаются снизить цены. Сейчас крупный дисконт, в размере не менее 10%, готов предоставить каждый пятый собственник «вторички».

Спрос на вторичные квартиры, по данным аналитиков «НДВ», существенно ослаб из-за подорожавшей ипотеки и неопределенной ситуации на рынке. Часть потенциальных покупателей решила занять выжидательную позицию, другая – пока повременить со сделкой.

Предложение на вторичном рынке также значительно сократилось – на 40% с начала года. И в скором времени восстановление прежнего объема не ожидается.

С наступлением летнего сезона вторичный рынок замедлится еще больше, поэтому владельцы квартир все чаще идут на уступки. Примерно каждый пятый собственник соглашается на 10%-ную скидку, хотя еще в начале года таких дисконтов почти не встречалось. Остальные владельцы соглашаются на скидку в 100-200 тыс. рублей или пока отказывают в дисконте.

Есть и продавцы, которые решили увеличить стоимость своих квартир, но таких меньшинство. Эксперты напоминают, что неоправданное повышение цен лишь увеличивает время экспозиции квартиры.

Неочевидный плюс от появления переоцененных объектов на рынке – повышение привлекательности других вариантов с адекватной стоимостью. Уже были случаи, когда покупатели, устав от просмотра слишком дорогих квартир и не договорившись о скидке, быстро соглашались на приобретение другого жилья, выставленного по рыночной стоимости.