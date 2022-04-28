 

Жилой квартал и социальные объекты: Собянин рассказал о благоустройстве в ЦАО в 2022 году

28.04.2022, 9:50, Разное
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В этом году в Центральном округе Москвы завершится масштабное благоустройство. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал на своем сайте.

Преобразится квартал между улицами Новорогожская, Нижегородская и Рогожский Вал. Это городское пространство расположилось на площади в 24 га. Располагающиеся рядом территории уже были благоустроены годами раньше.

Для детей здесь появятся современные площадки со множеством игрового инвентаря. Реконструируют также спортплощадки и тропинки. Во дворах жилых домов и вдоль прогулочных тропок появятся места для отдыха. Квартал получит новое освещение, что важно с точки зрения безопасности. Его озеленят деревьями и кустарниками и украсят цветниками.

Второй проект благоустройства в Таганском районе – территория Центра содействия семейному воспитанию “Спутник” на улице Мельникова. Детский дом помогает воспитанникам скорее обрести родных. Здесь обновят детские площадки, расширят спортивную зону, создадут площадку для занятий садоводством, установят систему видеонаблюдения с удаленным доступом.

В Пресненском районе преобразится территория центра детской психоневрологии на 3-й Красногвардейской улице. Здесь создадут площадку лечебной физкультуры, создадут детские площадки и прогулочные зоны.

Программа-2022 в ЦАО охватывает и благоустройство 39 школьных территорий. Реализация проектов позволит создать еще несколько комфортных и уютных уголков в центре Москвы.



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