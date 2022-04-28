 

На месте падения украинской ракеты в Херсоне нашли деталь с серийным номером

28.04.2022, 9:41, Новости дня
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На месте падения украинской ракеты в Херсоне, обстрелянном минувшей ночью «Точками-У» и РСЗО «Ураган», найдена деталь с номером 43003500100 N 100229 и штампом технического контроля ОТК о том, что деталь была принята, сообщил побывавший на месте падения ракеты источник.

Как пояснили российские силовики, упавшая ракета была фугасная, а не кассетная. Обломки ракеты зафиксированы на видео и фото, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг сообщалось, что украинские войска выпустили по городу три ракеты «Точка-У», две из них были сбиты. Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений. Погибших при обстреле Херсона украинскими войсками нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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