На месте падения украинской ракеты в Херсоне нашли деталь с серийным номером

На месте падения украинской ракеты в Херсоне, обстрелянном минувшей ночью «Точками-У» и РСЗО «Ураган», найдена деталь с номером 43003500100 N 100229 и штампом технического контроля ОТК о том, что деталь была принята, сообщил побывавший на месте падения ракеты источник.

Как пояснили российские силовики, упавшая ракета была фугасная, а не кассетная. Обломки ракеты зафиксированы на видео и фото, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг сообщалось, что украинские войска выпустили по городу три ракеты «Точка-У», две из них были сбиты. Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений. Погибших при обстреле Херсона украинскими войсками нет.

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