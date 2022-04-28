 

Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке

28.04.2022, 9:41, Новости дня
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Минфин разработал и внес в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9% годовых, следует из сообщения министерства.

В сообщении на сайте Минфина говорится, что в правительство внесет проект постановления, который предусматривает изменение условий льготной ипотеки на новостройки с 1 мая 2022 года.

Документом предусматривается снижение ставки до 9% годовых и продление программы до конца года.

Глава ведомства Ирек Файзуллин отметил, что главная задача на данный момент – это «удержать стоимость, которая есть сейчас (…) не вырасти в ценах по всем направлениям», передает РИА «Новости».

«Снижение (ставки по льготной ипотеке) обозначил президент до 9%. Естественно, конечно, это поддержит тот уровень цен, который есть», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 9%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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