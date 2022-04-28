Командир взвода украинских морпехов заявил о плохой подготовке британцев

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28.04.2022, 9:41, Новости дня
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Добровольно сложивший оружие командир десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск Сергей Старчук пожаловался на плохую – даже для ВСУ – подготовку служивших у него британцев.

«Они были не очень хорошей подготовки даже для армии Украины. Эслина я перевел в другое подразделение, так как он не вытягивал физически. Много ел, был в слабой физической форме и был ленив. Пиннер, хоть ему и 48 лет, нормально тянул», – сказал Старчук РИА «Новости».

Британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин сдались в плен на Украине в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет – долгий срок в тюрьме». Он отметил, что иностранные наемники по международному гуманитарному праву не имеют статуса «комбатантов».

Позднее Пиннер заявил, что он и Эслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Джонсон заявил, что решение по обмену будет принимать Украина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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