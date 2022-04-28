Guardian – ООН заявила о деградации 40% площади суши Земли

Около 40% площади мировой суши подверглись деградации в результате ущерба, вызванного деятельностью человека, пишет The Guardian со ссылкой на новый доклад Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. По данным ООН, от последствий интенсивного использования почв для сельскохозяйственных нужд, вырубки лесов, добычи полезных ископаемых и промышленного загрязнения страдает половина населения Земли — и прежде всего жители развивающихся стран.



AP

Ущерб, наносимый землям в результате деятельности человека, растёт. В настоящее время до 40% земель классифицируются как «деградировавшие». По данным ООН, от последствий деградации земель страдает половина населения Земли, пишет The Guardian.

Ущерб, возникающий в основном вследствие хозяйственной деятельности человека: интенсивного использования почв для сельскохозяйственных нужд, вырубки лесов, добычи полезных ископаемых и промышленного загрязнения, — лишает мира возможности прокормить растущее население планеты. От последствий деградации земель страдают прежде всего развивающиеся страны.

Деградировавшие земли — земли, лишённые плодородия, жизненно важных природных ресурсов, воды, биоразнообразия, деревьев или растительности, встречаются по всей нашей планете. Многие люди предполагают, что деградировавшие земли — это исключительно засушливые пустыни, пострадавшие от вырубки тропические леса или территории, затронутые разрастающимися городами, однако к ним также причисляют и «зелёные» районы, которые лишены естественной растительности и где наиболее интенсивно ведётся фермерское хозяйство.

Выращивать продукты питания на деградировавших землях становится всё труднее, поскольку почвы быстро истощаются и лишаются водных ресурсов. Деградация снижает способность земли поглощать и накапливать углерод, способствуя исчезновению многих видов растений и животных и грозя усугубить климатический кризис.

Без принятия срочных мер площадь деградировавших земель будет увеличиваться и дальше. Согласно докладу Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) Global Land Outlook 2, если нынешние темпы деградации сохранятся, к 2050 году территория деградировавших земель увеличится на площадь размером с Южную Америку.

Согласно докладу, около половины мирового ВВП, или около $44 трлн в год, находится под угрозой из-за деградации земель. Экономическая выгода от восстановления деградировавших земель может составить от $125 до $140 трлн в год, пишет The Guardian.