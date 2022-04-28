 

Появилось первое шпионское фото интерьера седана Hyundai Grandeur нового поколения

28.04.2022, 9:20, Разное
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Обновленный флагманский седан Hyundai Grandeur сможет похвастаться оригинальным дизайном салона.

Разработчикам удалось совместить ретро-стиль и передовые технологии, получившие идеальное сочетание. Известно, что на передней панели установили сенсорный блок климатической системы, место для беспроводной зарядки, а также цифровую приборную панель и крупный дисплей мультимедийной системы. Прототипом новинки Hyundai Grandeur выступает ранее показанный концепт Heritage Series Grandeur.

Эксперты предполагают, модель получит электрическую силовую установку и гибридную систему. Приобрести новый электрокар станет возможным к концу следующего года.



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