Появилось первое шпионское фото интерьера седана Hyundai Grandeur нового поколения

Обновленный флагманский седан Hyundai Grandeur сможет похвастаться оригинальным дизайном салона.

Разработчикам удалось совместить ретро-стиль и передовые технологии, получившие идеальное сочетание. Известно, что на передней панели установили сенсорный блок климатической системы, место для беспроводной зарядки, а также цифровую приборную панель и крупный дисплей мультимедийной системы. Прототипом новинки Hyundai Grandeur выступает ранее показанный концепт Heritage Series Grandeur.

Эксперты предполагают, модель получит электрическую силовую установку и гибридную систему. Приобрести новый электрокар станет возможным к концу следующего года.