Нефть подешевела на опасениях за спрос в Китае

Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%, так как инвесторов продолжает беспокоить ситуация со спросом в Китае, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.29 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,4%, до 103,48 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 1,3%, до 100,69 доллара, передает РИА «Новости».

Цены на нефть остаются под влиянием ситуации в Китае: в стране, являющейся одним из крупнейших потребителей «черного золота», сохраняются жесткие антиковидные ограничения, что заставляет трейдеров опасаться за спрос на него.

«В последние недели в Китае уже наблюдались значительные потери спроса, связанные с усилиями по ограничению распространения COVID-19, причем новые опасения возникают по мере роста числа заболевших в Пекине», – цитирует агентство Market Watch аналитика по сырьевым товарам Schneider Electric Робби Фрейзера.

При этом накануне цены на нефть росли в ожидании сокращения поставок.

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