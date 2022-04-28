 

Глава Приднестровья опроверг слухи о всеобщей мобилизации

28.04.2022, 8:55, Новости дня
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский опроверг информацию об ограничении выезда из республики мужчин призывного возраста и якобы объявлении всеобщей мобилизации.

«Официально заявляю, что такого рода решений руководством республики не принималось. Информирую, что все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры», – написал Красносельский в своем Telegram-канале.

По его словам, в числе распространителей заведомо ложных сведений – «некий Подоляка и те, кто называют себя Мамалыгой и Токаной». «Провокаторы позволяют себе рассуждать о происходящем в мире, в том числе в Приднестровье, озвучивая вслух фантазии и домыслы, не имеющие ничего общего с приднестровской действительностью», – отметил глава ПМР.

Напомним, в Приднестровье произошло три теракта – в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен «красный» уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия». Власти непризнанной ПМР заявили, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. В Кремле такие заявления назвали провокационными.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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