 

Зарубежные фармпроизводители решили не отказываться от поставок лекарств в Россию

28.04.2022, 8:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ни один зарубежный производитель лекарств не отказался от поставок препаратов в Россию, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомстве отметили, что с некоторыми из них ведутся разговоры об увеличении объемов поставок.

«Крупнейшие дистрибьюторы страны заверили, что на 27 апреля 2022 года ни один из зарубежных производителей не сообщил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию. Кроме того, с некоторыми из них сегодня ведутся переговоры даже об увеличении объемов поставок», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В Росздравнадзоре заверили, что никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств в РФ сегодня не зафиксировано.

«По данным Росздравнадзора, никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано. Кроме того, количество лекарственных средств, выводимых в гражданский оборот, также не сокращается. Лекарственные препараты всех наименований регулярно поступают в аптечные организации регионов», – передает РИА «Новости» сообщение Росздравнадзора.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов объяснил рост цен на лекарства «жадностью коммерсантов от медицины». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Жители Киева вышли на акцию протеста против вакцинации

03.04 / Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России

22.05 / “Проблема решена”. Полиция заблокировала порносайт из учебника по украинскому языку для 10-го класса

27.08 / В мире: Запад ждет возвращения Лукашенко в свои объятия

06.09 / В России женщину оштрафовали за фотографию носков с рисунком конопли

05.12 / Заповедник “София Киевская” получил письмо для “штаба “Талибана” якобы от Google

02.09 / Ученые рассказали, почему пожилые люди быстрее мерзнут на холоде

19.12 / Дачников предупредили о штрафах за неубранный снег

22.08 / Крым отказался от графиков водоснабжения

03.07 / “Возможно, Одесса – следующий шаг”. Американский генерал Ходжес прогнозирует, что РФ попытается захватить юг Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика