Зарубежные фармпроизводители решили не отказываться от поставок лекарств в Россию

Ни один зарубежный производитель лекарств не отказался от поставок препаратов в Россию, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомстве отметили, что с некоторыми из них ведутся разговоры об увеличении объемов поставок.

«Крупнейшие дистрибьюторы страны заверили, что на 27 апреля 2022 года ни один из зарубежных производителей не сообщил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию. Кроме того, с некоторыми из них сегодня ведутся переговоры даже об увеличении объемов поставок», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В Росздравнадзоре заверили, что никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств в РФ сегодня не зафиксировано.

«По данным Росздравнадзора, никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано. Кроме того, количество лекарственных средств, выводимых в гражданский оборот, также не сокращается. Лекарственные препараты всех наименований регулярно поступают в аптечные организации регионов», – передает РИА «Новости» сообщение Росздравнадзора.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов объяснил рост цен на лекарства «жадностью коммерсантов от медицины».

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