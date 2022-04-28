Президент Словении не смог дозвониться Лаврову. Секретарь МИД принял его за пранкера

Глава Словенской республики Борут Пахор пожаловался в соцсетях на работу секретариата российского МИД.

Сотрудник на телефоне отказался соединить президента с министром Сергеем Лавровым и попросил «передать привет Вовану и Лексусу».

– Знаете, это был самый нелепый и глупый разговор по телефону в моей жизни. Когда я сказал оператору, что звонит президент Словении, он несколько раз переспросил – кто? Потом попросил назвать своё имя. Я сказал, что меня зовут Борут Пахор. В трубке послышался приглушённый смех, видимо, закрыли микрофон ладошкой. Проржавшись, телефонист поинтересовался, скоро ли позвонит мой друг – президент Казахстана Борат Похер. Я не понял, о чём идёт речь, и попытался это выяснить, но сотрудник российского МИД не стал меня слушать, передал привет каким-то Вовану и Лексусу и повесил трубку, – пожаловался президент Словении в соцсетях.

Инцидент, грозящий вылиться в международный скандал, прокомментировали сразу в нескольких российских ведомствах. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что прежде, чем звонить Лаврову, восточноевропейским странам следует подумать об оплате газа в рублях. Одновременно с этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за тем, есть ли в Словении президент и кто в настоящее время занимает эту должность, но открыты к переговорам с любыми европейскими политиками.

После инцидента Словения выслала кота российского дипломата.

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