Володин напомнил о вступающих в силу в мае законах в России

С мая в России предусматривается ответственность за отождествление роли СССР и фашистской Германии во время Второй мировой войны. Вячеслав Володин подчеркнул важность принятия этого закона. Он отметил, что нужно сделать все возможное для сохранения правды о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться.

Кроме того, с мая в России вступает в силу закон, согласно которому без письменного разрешения гражданина с его счета в банке не смогут списать единовременные выплаты и соц пособия в счет долгов по кредиту. Если же заемщик сам согласился, но потом изменил решение передумал, он сможет в течение двух недель вернуть свои деньги.

Об остальных нововведениях мая спикер Госдумы традиционно рассказал в карточках. Речь шла о правах детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца. Оказавшиеся в такой жизненной ситуации подростки при устройстве на работу по направлению из центра занятости сохранят социальные доплаты.

С 1 мая заявления на досрочный прием заявлений на новую выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет на “Госуслугах” будут направляться в ПФР. Деньги придут за период с 1 апреля.

Изменятся ограничения для быстрых платежей. Максимальная сумма одной операции в СПБ теперь увеличена с 600 тысяч до 1 миллиона рублей.