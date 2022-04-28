Рисунок загадочного существа из на озера Лох-Несс обнаружили в Национальном музее Шотландии

Когда было зарегистрировано очередное сообщение о наблюдении на озере Лох-Несс загадочного существа, то выяснилось, что Национальный музей Шотландии уже хранит информацию о встречах с ним в своих коллекциях под названием «Файлы монстров» (Monster Files).

Третье «наблюдение» Несси в 2022 году было зафиксировано Официальным регистром наблюдений монстров Лох-Несса в этом месяце, когда местный житель Гленн Блевинс увидел большой движущийся объект во время работы в замке Олдури.

После публикации последнего отчета работники Национального музея Шотландии показали, что у нее есть свои собственные файлы монстров, включая эскиз самого Несси.

Файлы включают в себя все от дьявольских псов до морских змей и йети. В них также хранятся переписка с ее хранителями о предполагаемых монстрах.

В блоге музея говорится: «Наши коллекции показывают, как на протяжении многих лет эти захватывающие наблюдения, теории и «доказательства» демонстрируют влияние этих криптидов на наше коллективное сознание».

В 1975 году Яну Эй Джею Листеру из отдела естественной истории Королевского Шотландского музея прислали эскиз большого существа, которое, как предполагалось, вышло на берег близ Драмнадрочита в 1936 году.

Он писал: «Я был совершенно ошеломлен, когда впервые увидел этот эскиз. Моей первой реакцией было то, что такое существо могло бы объяснить многие кажущиеся странными описания Лох-Несского чудовища, а также такие фотографии, как «три горба», сделанные Лахланом Стюартом в 1951 году».

Сообщается, что этот набросок был сделан человеком из Галлоуэя, который описал чудовище как «мясистое и дряблое» с «паршивым видом» и сосущее траву из камней.

Мистеру Листеру не показалось странным, что свидетель не выступил раньше.

«Некоторые из тех, с кем я разговаривал и кто видел чудовище, очень неохотно говорили о нем, опасаясь насмешек», – писал он.

Это изображение также видел Джон Деннис, американский ботаник, который думал, что оно похоже на карикатуру Уолта Диснея, но он также уверен, что оно подлинное.

О наблюдениях таинственного существа на озере Лох-Несс сообщалось с 565 года.

Файлы монстров также включают обмен письмами с 1950 года после того, как один из представителей общественности написал доктору А. К. Стивену, хранителю отдела естественной истории, о странном наблюдении на озере Лох-Крейниш.

В письме описывалось существо, похожее на морского змея, которое появилось на поверхности.

Свидетелями этого явления были три человека, включая художника, который и нарисовал несколько эскизов, сопровождавших письмо.

Первое сообщение о современном наблюдении Лох-Несского чудовища появилось в газете «Инвернесс курьер» в мае 1933 года.

Это должно было вызвать одну из самых стойких загадок в мире, которая продолжается и по сей день.

Согласно рассказу, известный бизнесмен, живущий недалеко от Инвернесса, и его жена – выпускница университета, ехали по северному берегу озера недалеко от пирса Абриахан, когда они увидели «огромное потрясение на озере, которое раньше было таким же спокойным».

Необычное явление произошло менее чем в миле от берега.

В отчете записано: «Там существо развлекалось, катаясь и ныряя в течение целой минуты, его тело напоминало тело кита, а вода каскадами пенилась и пенилась, как кипящий котел. Однако вскоре он исчез в кипящей массе пены. Оба свидетеля признались, что во всем этом было что-то сверхъестественное, поскольку они поняли, что это не обычный обитатель глубин, потому что, помимо своих огромных размеров, зверь, делая последний прыжок, посылал волны, которые были достаточно большими, чтобы быть вызванными проходящим пароходом».

Пара ждала почти полчаса в надежде, что монстр снова выйдет на поверхность.

Тем не менее, это было последнее, что они видели, хотя за прошедшие 89 лет было зарегистрировано много других наблюдений.