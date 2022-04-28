Предоставление выездного кейтеринга на высшем уровне ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Предоставление выездного кейтеринга на высшем уровне

28.04.2022, 10:54, Рекомендуем
Теги: ,

Мероприятия массового типа под открытым небом оставляют самые незабываемые впечатления, эмоции, переживания. В любом случае создается обоюдная праздничная обстановка, всеобщее веселье. Из практики становится очевидным, что выездной кейтеринг на фестиваль и полевой лагерь организуется обычно не на один день.

Ожидание и реальность

У людей появляется уникальная возможность собираться на какие-либо празднества с периодичностью в несколько дней. Для этих целей задействованы палаточные современные городки, где можно расположиться на период проводимого события. Нередко такие моменты требуют предоставления всем присутствующим участникам горячей пищи, вкусной и полноценной.

Лучший выбор для выгодного сотрудничества – площадка KP125.RU. Подобный кейтеринг выездного направления станет незаменимым помощником на любом празднике Москвы и области. Более того, услуга действует и в разных по направлению регионах страны. Например, при одновременном использовании сразу нескольких станций кулинарного формата, отличающихся своей направленностью, одновременно можно насытить порядка 20 тыс. человек.

Под открытым небом кейтеринг – лучшее решение

Выездная услуга с питанием от обозначенной организации охватывает проведение ряда мероприятий, например:

  • лагеря палаточного вида;
  • фестивали различного формата;
  • кемпинги;
  • торжества открытого формата, часто проводящиеся на пересеченной местности, в любую погоду.

Россия известна часто организующимися мероприятиями массового объема, которые отличаются различной тематикой. Речь идет о литературных и музыкальных, фестивалях направления рок или байк и пр. Примером станет обслуживание таких мероприятий как «Малина», что в Рязанской области, Краснодар – типа «Тамань полуострова свободы» и пр.

Отличительной особенностью организации KP125.RU выступает обеспечение многоразового питания на масштабных торжествах. Гости всегда будут сытыми и довольными, а проводимое собрание запомнится надолго.

Помимо качественной и вкусной еды гостям предоставляется меблирование зон отдыха. Активно создаются шатры, если это холодный период, организуются дополнительные обогревы. Территория тематически преображается, обеспечивается стильная столовая сервировка с применением оригинальной посуды.

По требованию клиента создается зона приготовки на мангале, даже в полевых условиях. Клиентам на выбор предоставляется несколько типов меню, обслуживание осуществляется опытными менеджерами.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Майские выходные каждый второй ярославец проведет дома

27.04 / Достопримечательности Казани

26.04 / Рыбинск отметит День весны и труда

22.04 / Пасмурно и тепло

20.04 / В Рыбинске готовятся в празднику

15.04 / Погоду в выходные испортит циклон

13.04 / Выгодно ли брать отпуск на «майские праздники»?

09.04 / Открыта регистрация на беговой полумарафон «Великий хлебный путь»

08.04 / Циклон смоет снег

01.04 / Ненастье в выходные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика