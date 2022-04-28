Предоставление выездного кейтеринга на высшем уровне

Мероприятия массового типа под открытым небом оставляют самые незабываемые впечатления, эмоции, переживания. В любом случае создается обоюдная праздничная обстановка, всеобщее веселье. Из практики становится очевидным, что выездной кейтеринг на фестиваль и полевой лагерь организуется обычно не на один день.

Ожидание и реальность

У людей появляется уникальная возможность собираться на какие-либо празднества с периодичностью в несколько дней. Для этих целей задействованы палаточные современные городки, где можно расположиться на период проводимого события. Нередко такие моменты требуют предоставления всем присутствующим участникам горячей пищи, вкусной и полноценной.

Лучший выбор для выгодного сотрудничества – площадка KP125.RU. Подобный кейтеринг выездного направления станет незаменимым помощником на любом празднике Москвы и области. Более того, услуга действует и в разных по направлению регионах страны. Например, при одновременном использовании сразу нескольких станций кулинарного формата, отличающихся своей направленностью, одновременно можно насытить порядка 20 тыс. человек.

Под открытым небом кейтеринг – лучшее решение

Выездная услуга с питанием от обозначенной организации охватывает проведение ряда мероприятий, например:

лагеря палаточного вида;

фестивали различного формата;

кемпинги;

торжества открытого формата, часто проводящиеся на пересеченной местности, в любую погоду.

Россия известна часто организующимися мероприятиями массового объема, которые отличаются различной тематикой. Речь идет о литературных и музыкальных, фестивалях направления рок или байк и пр. Примером станет обслуживание таких мероприятий как «Малина», что в Рязанской области, Краснодар – типа «Тамань полуострова свободы» и пр.

Отличительной особенностью организации KP125.RU выступает обеспечение многоразового питания на масштабных торжествах. Гости всегда будут сытыми и довольными, а проводимое собрание запомнится надолго.

Помимо качественной и вкусной еды гостям предоставляется меблирование зон отдыха. Активно создаются шатры, если это холодный период, организуются дополнительные обогревы. Территория тематически преображается, обеспечивается стильная столовая сервировка с применением оригинальной посуды.

По требованию клиента создается зона приготовки на мангале, даже в полевых условиях. Клиентам на выбор предоставляется несколько типов меню, обслуживание осуществляется опытными менеджерами.