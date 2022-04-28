 

Польша решила объяснить Германии, как поддерживать Украину

28.04.2022, 7:35, Новости дня
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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий рассказал, какое оружие Германия должна передавать Украине и как Берлин должен вводить санкции против Москвы.

Моравецкий рассчитывает, что Германия предоставит Украине оружие и финансовую поддержку, а также продолжит санкционное давление на Москву. «Оружие, которое можно сразу же использовать, без многомесячной подготовки. Санкции, которые действуют мгновенно, даже если мы проживем несколько месяцев с ограничениями», – сказал он, добавив, что нельзя «сейчас отступать».

Премьер считает, что «резкое изменение курса в германской политике было запоздалым». Он указал, что решение о «Северном потоке – 2» было принято после воссоединения Крыма с Россией и событий 2014 года на востоке Украины. Однако, по его словам, «лучше поздно, чем никогда». При этом Моравецкий подчеркнул, что у поляков «никогда не было иллюзий относительно последствий политики» Москвы, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Моравецкий заявил, что обсуждал эти вопросы с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, в преддверии встречи Шольца с премьер-министром Польши замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал канцлера Германии и заявил, что позиция Берлина по Украине влияет на роль Германии в ЕС. Спецоперация РФ на Украине дала Польше повод и возможность для того, чтобы бросить вызов Германии и Франции за лидерство в Евросоюзе в целом. Кроме того, Польша, вероятно, рассчитывает на «раздел» Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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