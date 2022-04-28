 

В России заявили о возросшем интересе США к работе биолабораторий в Украине

28.04.2022, 7:35, Новости дня
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Посольство РФ в США считает, что в американском экспертном сообществе присматриваются к установленным Россией фактам работы биолабораторий на Украине.

«Отмечаем, что американское экспертное сообщество все скрупулезнее анализирует вскрытые нашими Вооруженными силами факты о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона на Украине», – передает РИА «Новости» комментарий посольства.

Как указывает дипмиссия, «аналитики справедливо задаются вопросами» о том, что исследовалось в финансируемых США лабораториях. «Обращаем внимание на то, что вопреки международным обязательствам США сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия», – говорится в комментарии.

Миссия отмечает, что в соответствии с законом США, с санкции правительства разрешаются исследования в области создания биооружия, а «наиболее спорные с точки зрения этики эксперименты проводятся за пределами национальной юрисдикции».

Напомним, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что США развернули по всему миру, в том числе на Украине, сеть биолабораторий и фактически создавали в них новое биологическое оружие. Кроме того, в Харьковской области обнаружили американские справочники по биологической защите.

В среду Патрушев заявил, что возникшие в некоторых странах вспышки заболеваний могут быть связаны с работой биолабораторий, созданных Вашингтоном и его союзниками.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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