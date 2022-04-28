 

Microsoft «засекла» шесть атакующих Украину групп «российских хакеров»

28.04.2022, 6:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Microsoft утверждает, что как минимум шесть групп хакеров, связанных с российскими госструктурами, атакуют украинские сети во время специальной военной операции России.

Microsoft утверждает, что «засекла по меньшей мере шесть отдельных акторов». По ее версии, эти хакеры «провели более 237 операций против Украины» деструктивного и разведывательного характера. При этом, по версии Microsoft, около трети деструктивных кибератак направлены против «украинских правительственных организаций национального, регионального и городского уровней», почти половина – против «организаций в секторах критической инфраструктуры».

Вице-президент Microsoft по клиентской безопасности Том Берт заявил, что «российские субъекты угроз синхронизируются с военными действиями и поддерживают их». В связи с этим компания считает, что «с течением конфликта кибератаки продолжат нарастать», передает РИА «Новости».

Кроме того, утверждается, что есть ограниченная киберактивность против членов НАТО, которая носит разведывательный и дезинформационный характер. Доказательств своих заявлений Microsoft не приводит.

Напомним, Госдепа США сообщил, что объявлена награда до 10 млн долларов за информацию о шести «офицерах Главного разведывательного управления» России, подозреваемых в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya в 2017 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / “Голая всадница на Пегасе”. Граймс показала обложку нового альбома, который записала с британским диджеем

28.12 / Министр экономики Украины анонсировала масштабную реформу госкомпаний

09.02 / Киберполиция разоблачила бизнесменов, которые зарабатывали на поддельных водительских правах

26.02 / Почему украинцам стоит привиться от коронавируса? Поясняют известные врачи

25.10 / Популярность Байдена падает — но это знак, что США возвращаются к норме

24.12 / Самоизоляция и карантин больнее бьют по психике женщин

04.03 / Комитет Рады не нашел оснований для наказания Кивы, который обматерил журналиста

02.01 / Выявлен новый случай побочной реакции на вакцину Pfizer

28.09 / УП – Украина переносит встречу с Венгрией из-за российско-венгерского соглашения о газе

28.12 / Порошенко заявил о готовности дать показания по делу против него

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика