Microsoft «засекла» шесть атакующих Украину групп «российских хакеров»

Компания Microsoft утверждает, что как минимум шесть групп хакеров, связанных с российскими госструктурами, атакуют украинские сети во время специальной военной операции России.

Microsoft утверждает, что «засекла по меньшей мере шесть отдельных акторов». По ее версии, эти хакеры «провели более 237 операций против Украины» деструктивного и разведывательного характера. При этом, по версии Microsoft, около трети деструктивных кибератак направлены против «украинских правительственных организаций национального, регионального и городского уровней», почти половина – против «организаций в секторах критической инфраструктуры».

Вице-президент Microsoft по клиентской безопасности Том Берт заявил, что «российские субъекты угроз синхронизируются с военными действиями и поддерживают их». В связи с этим компания считает, что «с течением конфликта кибератаки продолжат нарастать», передает РИА «Новости».

Кроме того, утверждается, что есть ограниченная киберактивность против членов НАТО, которая носит разведывательный и дезинформационный характер. Доказательств своих заявлений Microsoft не приводит.

Напомним, Госдепа США сообщил, что объявлена награда до 10 млн долларов за информацию о шести «офицерах Главного разведывательного управления» России, подозреваемых в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya в 2017 году.

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