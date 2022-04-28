 

Молдавия сочла альтернативу российскому газу слишком дорогой

28.04.2022, 6:13, Новости дня
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Учитывая цены на газ, Молдавия заинтересована в том, чтобы покупать его у Газпрома, альтернативные источники слишком дорогие, сообщила президент страны Майя Санду.

Санду сказала, что «есть технические пути» для «альтернативы» российскому газу, но требуется «найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт». При этом «с электроэнергией все еще сложнее», сообщила она. Как рассказала Санду, власти Молдавии «запустили тендер по закупке» электроэнергии. Однако «предложения не устраивают, потому что они очень дорогие». Санду заявила, что Молдавия оказалась «в очень сложной ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Jurnal TV.

Напомним, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти Молдавии не согласятся признать долг Газпрому без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался. Правительство Молдавии обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая, но этого не произошло. В апреле компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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