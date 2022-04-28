Лондон призвал «свободные страны» стать напористее и исключить Россию из G20

«Свободным странам» необходимо объединить боевую мощь и экономическую безопасность, а также исключить Россию из G20, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Министр считает необходимым усилить санкционное давление на Россию, создать новую архитектуру мировой безопасности и исключить РФ из G20. По ее словам, «архитектура, которая была разработана для того, чтобы гарантировать мир и процветание, не сработала на Украине». Прежние структуры в области экономики и безопасности потеряли форму, G20 «не может функционировать в качестве эффективного экономического органа, пока РФ находится за столом», сказала она.

Трасс заявила, что «нужен новый подход, который объединит безопасность, обеспечиваемую боевой мощью, и экономическую безопасность, при котором будут созданы глобальные союзы, при котором свободные страны будут более напористыми и более уверенными в себе, который признает, что геополитика вернулась», передает ТАСС.

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