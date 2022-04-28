 

DT – вопрос ещё предстоит прояснить — Германия поставит Украине зенитные установки Gepard, но без боеприпасов

28.04.2022, 5:30, Разное
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Германия объявила о поставках Украине зенитных самоходных установок Gepard, не желая приходить на встречу министров обороны из государств — партнёров Украины «с пустыми руками», передаёт The Daily Telegraph. Однако, как стало известно позже, Германия не может поставить вместе с установками и боеприпасы к ним, так как их у страны практически нет.


АР

Во вторник Германия объявила о том, что поставит Украине зенитные самоходные установки Gepard, однако позже выяснилось, что у Берлина почти нет боеприпасов для обещанного Киеву вооружения, пишет The Daily Telegraph. 

Этот шаг стал неожиданным поворотом для правительства немецкого канцлера Олафа Шольца, которое ранее отказывалось направлять тяжёлое вооружение в Киев.

Сообщается, что немецкая оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann получит разрешение на продажу отремонтированных зенитных установок Gepard из запасов Германии. По имеющимся данным, количество вооружения, которое будет передано Киеву, исчисляется двузначным числом. Установки предназначены для уничтожения воздушных целей, но также могут использоваться против наземных целей, хотя это технически более сложно.

Однако, несмотря на обещание помощи Украине, выяснилось, что Германия не может поставить вместе с Gepard боеприпасы к ним. Так, Швейцария отклонила просьбу немецких властей о поставке производимых там боеприпасов для зенитных установок, ссылаясь на свой нейтралитет.

При этом представитель Министерства обороны Германии, который пожелал остаться анонимным, сообщил британскому изданию, что «вопрос о боеприпасах ещё предстоит прояснить с представителями промышленности».

По данным немецкой прессы, решение о поставках было принято в кратчайшие сроки. Как сообщил анонимный источник в немецком правительстве, Берлин не хотел приезжать на встречу министров обороны из государств — партнёров Украины на военной базе Рамштайн во вторник «с пустыми руками».

«В последние недели Германию критикуют, но цифры говорят о другом», — сказала на встрече министр обороны Кристина Ламбрехт. По её словам, солдаты с Украины проходят обучение использованию артиллерийских систем на территории Германии, а совместно с Амстердамом Берлин также будет работать над обучением украинцев артиллерийскому делу.

Кроме того, как ожидается, Берлин может дать разрешение немецкой компании Rheinmetall продать Украине 100 боевых машин пехоты Marder. В компании также обратились с просьбой об экспорте в Киев 88 старых танков Leopard.

Тем не менее, как предупреждает The Daily Telegraph, это может привести к дальнейшему обострению отношений Берлина с Москвой. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любое иностранное оружие, отправленное на Украину, будет «законной целью» российских войск, и предупредил о риске перерастания конфликта в третью мировую войну.



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