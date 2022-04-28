Мнение: Приднестровье и др.

Наших дебилов загоняют в угол, причем с разных сторон и, главное, под приглядом сильного и хладнокровного противника. Это как гопник, ввязавшийся сыграть в шахматы с гроссмейстером. Гопник, в силу общей тупости и совершенно ни на чем не основанной самоуверенности, принял гроссмейстера, подозрительно аккуратно одетого, за “лоха позорного”. Теперь они все еще играют, но исход партии давно уже ясен.

Вот с Приднестровьем: про него ясно одно – что нынешнее обострение ситуации никак не могло быть спровоцировано Россией, поскольку России оно однозначно невыгодно. РФ просто грамотно растягивают и раздергивают – видя, что сил у нее абсолютно недостаточно даже на что-то одно. Постоянно заставляют действовать растопыренными пальцами, пытаться устоять на расходящихся льдинах.

В Донбассе – никакого продвижения, сплошные “бои за город Изюм”; ну и теперь до кучи – извольте поддерживать еще и Тирасполь. Тут и ультиматум Японии вовремя подоспел. Наверняка через неделю-другую пойдет и обострение в Средней Азии.

Единственное, что могло бы в самом начале спасти правящую клику (то есть дать им еще год-другой, дело-то в любом случае было безнадежное) – ТЕМП. Когда говорили, что “Путин рассчитывал на блицкриг” – это ведь было не оттого, что кто-то в самом деле претендовал на то, что “читает в мыслях Путина”; нет – просто изначально понятно, что слабый игрок без значительных ресурсов может рассчитывать в игре только на быстроту – ничего иного у него просто нет в арсенале. Когда оказалось, что БЫСТРО сделать ничего не выходит – это и был крах. Все просто.

Сейчас мы, по сути, присутствуем при стадии добивания. Нарастание ударов по территории РФ, которые становятся все более наглыми – игра того же гроссмейстера, и с той же целью: растягивать и разрывать силы возомнившего о себе гопника. Надо, получается, прикрывать не только Тирасполь, но и границу на всем протяжении. Именно поэтому удары идут последовательно по всем приграничным областям: был Белгород, потом Брянск, сегодня вроде как сбили беспилотник уже в районе Воронежа. России предлагается, после перехода к обороне, прикрыть вдоль границы ВСЕ эти области.

Чем?