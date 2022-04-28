На базе националистов в Мариуполе нашли Mein Kampf Гитлера
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На базе украинского националистического полка «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, нашли запрещенную в РФ книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»), сообщают информационные агентства.
В казармах, которые прежде занимали националисты, нашли издание на русском языке, передает РИА «Новости».
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщил, что военные из Чечни, участвующие в спецоперации на Украине, нашли «в гнезде украинских националистов» книгу с изображением символики запрещенной в РФ ичкерийской террористической организации.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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